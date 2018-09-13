Врач Реала назвал секрет успеха Роналду

Врач мадридского Реала Хуан Карлос Эрнандес раскрыл секрет успеха бывшего форварда "бланкос" Криштиану Роналду, который прошедшим летом перешел в Ювентус.

"Успех Роналду основывается на трех пунктах: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых", – заявил Эрнандес.

В текущем сезоне 33-летний Роналду провел за Ювентус три матча в Серии А, в которых отдал одну результативную передачу.

Тем не менее, португалец пока не забил ни одного гола, несмотря на то, что нанес 23 удара по воротам соперника.