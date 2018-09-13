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Врач Реала назвал секрет успеха Роналду

Криштиану Роналду
01:11 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Врач Хуан Карлос Эрнандес рассказал, благодаря чему Криштиану Роналду уже много лет остается на вершине футбола.

Врач мадридского Реала Хуан Карлос Эрнандес раскрыл секрет успеха бывшего форварда "бланкос" Криштиану Роналду, который прошедшим летом перешел в Ювентус.

"Успех Роналду основывается на трех пунктах: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых", – заявил Эрнандес.

В текущем сезоне 33-летний Роналду провел за Ювентус три матча в Серии А, в которых отдал одну результативную передачу.

Тем не менее, португалец пока не забил ни одного гола, несмотря на то, что нанес 23 удара по воротам соперника.

 

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, Футбол, Хуан Карлос Эрнандес.
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