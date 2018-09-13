Футболист, которым интересовалось Динамо продолжит карьеру в Греции

Защитник Александр Кефф, которым, по слухам, интересовалось Динамо, будет выступать в чемпионате Греции.

26-летний футболист заключил двухгодичное соглашение с Ларисой, сообщил сайт команды.

Последним клубом Кеффа был Брест, выступающий в Лиге 2. В 2018 году за Брест Кефф отыграл 9 матчей.