Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4482582-futbolist-kotoryim-interesovalos-dinamo-prodolzhit-kareru-v-gretsii.html
Футболист, которым интересовалось Динамо продолжит карьеру в Греции
07:55 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Александр Кефф будет выступать в чемпионате Греции.
Защитник Александр Кефф, которым, по слухам, интересовалось Динамо, будет выступать в чемпионате Греции.
26-летний футболист заключил двухгодичное соглашение с Ларисой, сообщил сайт команды.
Последним клубом Кеффа был Брест, выступающий в Лиге 2. В 2018 году за Брест Кефф отыграл 9 матчей.
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