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Футболист, которым интересовалось Динамо продолжит карьеру в Греции

Александр Кефф
07:55 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Александр Кефф будет выступать в чемпионате Греции.

Защитник Александр Кефф, которым, по слухам, интересовалось Динамо, будет выступать в чемпионате Греции.

26-летний футболист заключил двухгодичное соглашение с Ларисой, сообщил сайт команды.

Последним клубом Кеффа был Брест, выступающий в Лиге 2. В 2018 году за Брест Кефф отыграл 9 матчей.

 

 

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Новости спорта, Александр Кефф, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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