FIFA 19: Стали известны рейтинги игроков Шахтера и Динамо

В сети появились рейтинги всех игроков FIFA 19. В новой версии футбольного симулятора будут представлены три украинских команды: «Ворскла», «Шахтер» и «Динамо».

В составе «горняков» сильнейшими игроками являются Марлос (82), Тайсон (82), Степаненко (80) и Ракицкий (80).

У киевлян нет игроков с рейтингом 80, однако по 79 имеют хавбеки Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

Напомним, футбольный релиз футбольного симулятора состоится 28 сентября.