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FIFA 19: Стали известны рейтинги игроков Шахтера и Динамо

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Динамо - Шахтер
14:40 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: В сети появились рейтинги игроков Динамо и Шахтера в FIFA 19.

В сети появились рейтинги всех игроков FIFA 19. В новой версии футбольного симулятора будут представлены три украинских команды: «Ворскла», «Шахтер» и «Динамо».

В составе «горняков» сильнейшими игроками являются Марлос (82), Тайсон (82), Степаненко (80) и Ракицкий (80).

У киевлян нет игроков с рейтингом 80, однако по 79 имеют хавбеки Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

Напомним, футбольный релиз футбольного симулятора состоится 28 сентября.

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Новости спорта, FIFA 19, Динамо - Шахтер, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер.
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