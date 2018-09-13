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Шевченко примет участие в конференции ФИФА

Андрей Шевченко
17:40 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и первый вице-президент ФФУ Олег Протасов приглашены на конференцию ФИФА.

Конференция ФИФА с участием Андрея Шевченко и Олега Протасова состоится в Лондоне и начнет свою работу 23 сентября.

Главными темами обсуждения станут новые тенденции в развитии тактики, техники и физических кондиций, сравнение ЧМ-2018 с предыдущими, особенности судейства с учетом работы системы ВАР.

Также участники конференции смогут посетить специальные встречи, организованные региональными футбольными конфедерациями, в том числе УЕФА, и посвященные влиянию чемпионата мира на развитие футбола в различных регионах планеты.

Кроме того, все делегаты конференции приглашены на церемонию The Best FIFA Football Awards 2018 24 сентября, на которой будут определены лучшие игроки и тренеры года по версии ФИФА.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Новости футбола, Олег Протасов, ФИФА, Футбол, ФФУ.
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