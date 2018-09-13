Ворскла продает билеты на матч с Зарей за 5 гривень
Новости спорта: Полтавская Ворскла установила низкую цену на ближайший матч УПЛ против луганской Зари.
Билет на матч 9-го тура УПЛ между Ворсклой и Зарей можно будет приобрести всего за 5 гривен.
По такой ценовой категории можно приобрести билеты в сектора от 15 до 20 включительно, сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Отметим, что поединок состоится в воскресенье, 23 сентября.
Напомним, Ворскла перед поединком УПЛ 20 сентября отправится в Лондон на матч с Арсеналом.