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Ворскла продает билеты на матч с Зарей за 5 гривень

Стадион Ворсклы
16:26 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: Полтавская Ворскла установила низкую цену на ближайший матч УПЛ против луганской Зари.

Билет на матч 9-го тура УПЛ между Ворсклой и Зарей можно будет приобрести всего за 5 гривен.

По такой ценовой категории можно приобрести билеты в сектора от 15 до 20 включительно, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Отметим, что поединок состоится в воскресенье, 23 сентября.

Напомним, Ворскла перед поединком УПЛ 20 сентября отправится в Лондон на матч с Арсеналом.

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Новости спорта, Ворскла, Заря, УПЛ, Цена билетов.
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