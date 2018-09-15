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Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо

Нестор Шуфрич
11:32 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывший владелец "Говерлы" не будет покупать у Игоря Суркиса столичный клуб.

Экс-президент ужгородской «Говерлы» Нестор Шуфрич опроверг информацию о покупке киевского «Динамо»:

– Информация о якобы продаже мне Игорем Суркисом «Динамо» является ярким примером фейковых новостей. Я желаю успеха клубу и уверен, что семья Суркис сделает все для его развития и развития футбола в целом.

Ранее сообщалось, что Дуэлунд присоединился к «Динамо».

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Новости спорта, Нестор Шуфрич, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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