Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо

Экс-президент ужгородской «Говерлы» Нестор Шуфрич опроверг информацию о покупке киевского «Динамо»:

– Информация о якобы продаже мне Игорем Суркисом «Динамо» является ярким примером фейковых новостей. Я желаю успеха клубу и уверен, что семья Суркис сделает все для его развития и развития футбола в целом.

Ранее сообщалось, что Дуэлунд присоединился к «Динамо».