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На матче Александрия — Шахтер ожидается аншлаг

ФК Александрия
13:04 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: В кассах стадиона Ника билетов почти не осталось.

На момент открытия касс стадиона Ника в Александрии (11:00) в субботу, в продаже осталось всего 588 билетов на матч хозяев против Шахтера в восьмом туре чемпионата Украины.

Представители Александрии и работники стадиона уверены, что оставшиеся билеты будут раскуплены и все 7 000 мест на домашней арене команды Владимира Шарана будут заняты.

Матч Александрия – Шахтер начнется в 14:00 в субботу, 15 сентября.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Александрия, ФК Шахтер, Футбол.
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