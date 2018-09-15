На матче Александрия — Шахтер ожидается аншлаг

На момент открытия касс стадиона Ника в Александрии (11:00) в субботу, в продаже осталось всего 588 билетов на матч хозяев против Шахтера в восьмом туре чемпионата Украины.

Представители Александрии и работники стадиона уверены, что оставшиеся билеты будут раскуплены и все 7 000 мест на домашней арене команды Владимира Шарана будут заняты.

Матч Александрия – Шахтер начнется в 14:00 в субботу, 15 сентября.