Барселона добыла волевую победу над Реал Сосьедадом
Новости спорта: Барселона в гостях добыла минимальную победу над "Реал Сосьедадом" в чемпионате Испании.
"Сине-гранатовые" провели очередной невыразительный матч на Аноэте, но все же добыли победу (2:1).
Реал Сосьедад — Барселона 1:2
Голы: Элустондо, 12 — Л. Суарес, 63, Дембеле, 66
Реал Сосьедад: Рульи — Сальдуа, Элустондо, Морено, Эрнандес — Субельдия, Ильярраменди (Мерино, 82), Пардо (Сангальи, 82) — Сурутуса (Баутиста, 73) — Оярсабаль, Хуанми
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Роберто, Ракитич, Рафинья (Бускетс, 57) — Месси, Л. Суарес, Дембеле (Видаль, 77)
Предупреждения: Ильярраменди — Умтити