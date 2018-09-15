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Барселона добыла волевую победу над Реал Сосьедадом

Тренер Барселоны Эрнесто Вальверде
21:00 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Барселона в гостях добыла минимальную победу над "Реал Сосьедадом" в чемпионате Испании.

"Сине-гранатовые" провели очередной невыразительный матч на Аноэте, но все же добыли победу (2:1).

Реал Сосьедад — Барселона 1:2

Голы: Элустондо, 12 — Л. Суарес, 63, Дембеле, 66

Реал Сосьедад: Рульи — Сальдуа, Элустондо, Морено, Эрнандес — Субельдия, Ильярраменди (Мерино, 82), Пардо (Сангальи, 82) — Сурутуса (Баутиста, 73) — Оярсабаль, Хуанми

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Роберто, Ракитич, Рафинья (Бускетс, 57) — Месси, Л. Суарес, Дембеле (Видаль, 77)

Предупреждения: Ильярраменди — Умтити

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