Месси: Я люблю смотреть футбол, но никогда не смотрю собственные матчи

"Я люблю смотреть футбол, стараюсь следить за нашей лигой, также смотрю чемпионат Аргентины и Кубок Либертадорес, хотя иногда там играют поздно.

Никогда не смотрю собственные матчи. Не хочу смотреть на себя, я лучше посмотрю вперед.

Эволюция – нормальный процесс. Я дебютировал, когда мне было 17. Я играл на другой позиции, разными способами. Я изменил свой стиль игры и сейчас двигаюсь по полю.

Больше всего мне нравится играть там, где играю сейчас. Сейчас многие игроки ставят в центре и легче принимать мяч немного позади и врываться. Смещаясь на фланг, игроки часто не понимают, что делать дальше. В центре труднее получить мяч, ведь там меньше пространства и многие игроки", – сказал Месси в эфире программы TdT на Radio Catalunya.