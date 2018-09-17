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Назван лучший наставник восьмого тура УПЛ

Паулу Фонсека
22:12 Сегодня Телеграф
УПЛ
Фото: Твиттер

Новости спорта: Тренер Шахтера Паулу Фонсека признан лучшим наставником восьмого тура Премьер-лиги.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги восьмого тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника команды на прошедшей игровой неделе.

Со средним баллом в 4,8 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Шахтера" Паулу Фонсеке, команда которого на выезде обыграла "Александрию" 2:0.

Напомним, что в седьмом туре чемпионата лучшим был признан наставник "Карпат" Жозе Мораиш.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, ФК Шахтер, Футбол.
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