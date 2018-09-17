Бавария намерена подписать форварда Тоттенхэма

«Бавария» заинтересовалась корейским нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином.

Как сообщает Calciomercato, мюнхенский клуб рассматривает 26-летнего футболиста среди приоритетных кандидатов на усиление атаки.

Напомним, что контракт Сон Хын Мина с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года. Лондонский клуб не намерен расставаться с футболистом менее чем за 50 миллионов евро.

Летом интерес к Сон Хын Мину проявлял «Манчестер Юнайтед».