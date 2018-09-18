Второй гол Зозули в сезоне (Видео)

Украинский нападающий Роман Зозуля отличился забитым мячом за Альбасете в матче пятого тура Сегунды против Кадиса.

Форвард вышел в основе своей команды и открыл счет на 37-й минуте. Игра завершилась вничью – 1:1.

В текущем сезоне Роман провел пять игр за Альбасете, в которых забил два гола. Альбасете занимает пятое место в турнирной таблице.