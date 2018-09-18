Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4503841-vtoroy-gol-zozuli-v-sezone-video.html
Второй гол Зозули в сезоне (Видео)
Новости спорта: Гол украинца принес его команде ничью.
Украинский нападающий Роман Зозуля отличился забитым мячом за Альбасете в матче пятого тура Сегунды против Кадиса.
Форвард вышел в основе своей команды и открыл счет на 37-й минуте. Игра завершилась вничью – 1:1.
В текущем сезоне Роман провел пять игр за Альбасете, в которых забил два гола. Альбасете занимает пятое место в турнирной таблице.
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