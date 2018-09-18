В Хоффенхайме заговорили на украинском языке перед матчем Лиги чемпионов
Новости спорта: Твиттер немецкого Хоффенхайма заговорил на украинском языке в преддверии матча Лиги чемпионов.
Завтра в Харькове состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "Шахтер" примет "Хоффенхайм".
Немецкий клуб отправился в Украину. При этом официальный твиттер клуба свои меседжи также написал на украинском языке.
Die #TSG ist am Flughafen angekommen! Wir freuen uns auf unser #UCL-Spiel gegen @FCShakhtar!
Готові до вильоту. З нетерпінням чекаємо гри #UCL проти @FCShakhtar! #TSG pic.twitter.com/Z5FJBJ9vst
— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 18 сентября 2018 г.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится завтра, 19 сентября. Начало встречи в 19.55.