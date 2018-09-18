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В Хоффенхайме заговорили на украинском языке перед матчем Лиги чемпионов

ФК Хоффенхайм
13:06 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: Твиттер ФК Хоффенхайм

Новости спорта: Твиттер немецкого Хоффенхайма заговорил на украинском языке в преддверии матча Лиги чемпионов.

Завтра в Харькове состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "Шахтер" примет "Хоффенхайм".

Немецкий клуб отправился в Украину. При этом официальный твиттер клуба свои меседжи также написал на украинском языке.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" состоится завтра, 19 сентября. Начало встречи в 19.55.

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Новости спорта, Бундеслига, Лига Чемпионов, ФК Хоффенхайм, ФК Шахтер.
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