Месси установил очередной рекорд в Лиге чемпионов
Новости спорта: Аргентинец забил очередной гол в престижном турнире.
В матче первого тура Лиги чемпионов против ПСВ нападающему Барселоны Лионелю Месси покорились два рекорда.
Гол Месси в конце первого тайма стал первым взятием ворот в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Аргентинец стал вторым игроком в истории турнира, который забивает в 14-ти подряд розыгрышах. Первым был Рауль Гонсалес.
Также Месси забил 61-й гол в групповых турнирах ЛЧ и обошел Криштиану Роналду, у которого 60 мячей.