Месси установил очередной рекорд в Лиге чемпионов

В матче первого тура Лиги чемпионов против ПСВ нападающему Барселоны Лионелю Месси покорились два рекорда.

Гол Месси в конце первого тайма стал первым взятием ворот в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Аргентинец стал вторым игроком в истории турнира, который забивает в 14-ти подряд розыгрышах. Первым был Рауль Гонсалес.

Также Месси забил 61-й гол в групповых турнирах ЛЧ и обошел Криштиану Роналду, у которого 60 мячей.