"Ливерпуль" выиграл у "ПСЖ" в стартовом матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 30-й минуте Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Дэниел Старридж ударом головой по центру ворот отправил мяч мимо Альфонса Ареола в сетку ворот. Спустя шесть минут Джеймс Милнер удвоил преимущество красных, реализовав пенальти.

До конца первого тайма «ПСЖ» отыграл один мяч — Анхель Ди Мария исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где рикошетом от Робертсона мяч отскочил к Тома Менье и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Алисона. На 83-й минуте парижане сравняли счёт — Мохамед Салах обрезался в центре поля, после чего Неймар пошёл в дриблинг у чужой штрафной, мяч отскочил к Килиану Мбаппе и тот точным ударом поразил ворота.

В компенсированное арбитром время Мбаппе потерял мяч у своей штрафной, чем способствовал развитию атаки «Ливерпуля». Роберто Фирмино вошёл в чужую штрафную с правого фланга атаки и ударом низом поразил дальний угол ворот Ареола.

В параллельном матче группы С «Наполи» на выезде не сумел обыграть «Црвену Звезду» — 0:0.