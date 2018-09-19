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Шахтер – Хоффенхайм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Шахтер - Хоффенхайм
07:32 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита матча Шахтер – Хоффенхайм в рамках Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер открывает сезон Лиги чемпионов матчем против немецкого Хоффенхайма в Харькове.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение команде Паулу Фонсеки. Так, ставки на победу Шахтера принимаются с коэффициентом 2,14. Успех Хоффенхайма 3,46. Ничейный результат – 3,82.

Поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Хоффенхайм состоится в среду, 19-го сентября, в Харькове на стадионе Металлист.

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