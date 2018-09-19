Шахтер – Хоффенхайм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер открывает сезон Лиги чемпионов матчем против немецкого Хоффенхайма в Харькове.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение команде Паулу Фонсеки. Так, ставки на победу Шахтера принимаются с коэффициентом 2,14. Успех Хоффенхайма 3,46. Ничейный результат – 3,82.

Поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Хоффенхайм состоится в среду, 19-го сентября, в Харькове на стадионе Металлист.