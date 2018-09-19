Капитан Хоффенхайма - о предстоящем матче против Шахтера в Лиги чемпионов

Капитан Хоффенхайма Кевин Фогт перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера признался, что травмирован и не знает, сыграет ли с "горняками".

"Во время нашего последнего матча в Дюссельдорфе я получил травму, и пока мое участие в матче под вопросом. Однако врачи команды делают все возможное, и я надеюсь, что все-таки смогу сыграть.

Шахтер – очень сильная и опытная команда, сильная своим коллективом. Кроме того, в ней достаточно игроков творческих, умеющих импровизировать и брать игру на себя.

Нам понадобится отдать все силы, чтобы взять три очка, да и удача не помешает", - заявил Фогт на пресс-конференции.