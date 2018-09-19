Шахтер – Хоффенхайм: команды определились с формой на матч

Донецкий Шахтер сегодня, 19-го сентября, начнет свои выступления в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2018/19 матчем против немецкого Хоффенхайма.

Накануне встречи команды опреедились с комплектами форм. "Горняки" сыграют в своей основной форме – оранжево-черной, а голкипер – в зеленом. Хоффенхайм наденет "выездной" комплект: полевые игроки – в белом, голкипер – в синем.

Напомним, что матч Шахтер – Хоффенхайм состоится сегодня, 19-го сентября. Начало встречи – в 19:55 по киевскому времени.