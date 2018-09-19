Лидер Челси не сыграет в ближайшем матче

Полузащитник "Челси" Эден Азар не примет участие в матче первого тура Лиги Европы. Лондонский клуб сыграет в Салониках с ПАОКом.

Бельгийский вингер не полетел в Грецию на этот матч.

Как сообщает The Sun, тренерский штаб предоставит Азару отдых, чтобы он сконцентрировался на АПЛ, где "Челси" выиграл пять стартовых матчей из пяти.

В то же время ожидается, что в матче с ПАОКом сыграют резервисты Рубен Лофтус-Чик и Гари Кэхилл.