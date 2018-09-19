Тренер Хоффенхайма установит рекорд ЛЧ в матче с Шахтером

Главный тренер немецкого Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн менее, чем через час выведет свою команду на дебютный в её истории матч группового раунда Лиги чемпионов.

31 - Mit 31 Jahren und 58 Tagen ist Hoffenheims Julian Nagelsmann der jüngste Trainer in der Geschichte der Champions League. Rookie. #FCSDTSG #UCL @tsghoffenheim pic.twitter.com/jthuOSz50m — OptaFranz (@OptaFranz) 19 сентября 2018 г.

Состоянием на сегодня Нагельсманну 31 год и 58 дней, и он на 41 день побил рекорд белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который с БАТЭ дебютировал в ЛЧ в качестве главного тренера в 31 год и 99 дней.