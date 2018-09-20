Сестра Роналду жестко раскритиковала арбитра матча Валенсия - Ювентус

Сестра форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала эпизод с удалением форварда туринцев Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

«Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит», - написала Авейру в «инстаграме».