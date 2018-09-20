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Сестра Роналду жестко раскритиковала арбитра матча Валенсия - Ювентус

Феликс Брых
09:03 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Катя Авейру прокомментировала красную карточку звездного португальца в матче Лиги чемпионов

Сестра форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала эпизод с удалением форварда туринцев Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

 
 
 
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Vergonha no futebol ....será feita justiça ....querem destruir o meu irmão mas Deus nunca dorme ... Vergonhoso ....#respeitemofutebol

Публикация от Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

«Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит», - написала Авейру в «инстаграме».

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Новости спорта, Катя Авейру, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
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