Сестра Роналду жестко раскритиковала арбитра матча Валенсия - Ювентус
Новости спорта: Катя Авейру прокомментировала красную карточку звездного португальца в матче Лиги чемпионов
Сестра форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала эпизод с удалением форварда туринцев Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).
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Vergonha no futebol ....será feita justiça ....querem destruir o meu irmão mas Deus nunca dorme ... Vergonhoso ....#respeitemofutebol
«Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит», - написала Авейру в «инстаграме».