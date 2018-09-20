Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4512939-dva-ukraintsa-popali-v-sbornuyu-tura-chempionata-azerbaydzhana.html
Два украинца попали в сборную тура чемпионата Азербайджана
22:41 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости спорта: Марко Девич и Кирилл Петров попали в символическую сборную тура в Азербайджане.
Азербайджанская профессиональная футбольная лига определила символическую сборную очередного тура чемпионата страны.
В неё попал экс-игрок сборной Украины Марко Девич, который удостоился подобного уже третий раз за сезон, а также бывший капитан молодежной сборной Украины Кирилл Петров.
Второй раз в символической сборной появился и экс-украинец Антон Кривоцюк.
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