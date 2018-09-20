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Два украинца попали в сборную тура чемпионата Азербайджана

Марко Девич
22:41 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Марко Девич и Кирилл Петров попали в символическую сборную тура в Азербайджане.

Азербайджанская профессиональная футбольная лига определила символическую сборную очередного тура чемпионата страны.

В неё попал экс-игрок сборной Украины Марко Девич, который удостоился подобного уже третий раз за сезон, а также бывший капитан молодежной сборной Украины Кирилл Петров.

Второй раз в символической сборной появился и экс-украинец Антон Кривоцюк.

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Новости спорта, Кирилл Петров, Марко Девич, Чемпионат Азербайджана.
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