Два украинца попали в сборную тура чемпионата Азербайджана

Азербайджанская профессиональная футбольная лига определила символическую сборную очередного тура чемпионата страны.

В неё попал экс-игрок сборной Украины Марко Девич, который удостоился подобного уже третий раз за сезон, а также бывший капитан молодежной сборной Украины Кирилл Петров.

Второй раз в символической сборной появился и экс-украинец Антон Кривоцюк.