Лига Европы: результаты матчей 1-го тура
Новости спорта: Состоялись матчи первого тура Лиги Европы - все результаты.
Футболисты киевского "Динамо" на столичном НСК "Олимпийский" не смогли удержать победу над казахстанским клубом "Астана", сыграв вничью (2:2), а полтавская "Ворскла" в Лондоне проиграла "Арсеналу" (2:4).
Результаты матчей первого тура Лиги Европы:
группа А
"Лудогорец" (Болгария) - "Байер" (Германия) - 2:3,
АЕК (Кипр) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:1;
группа В
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:3,
"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:0;
группа С
"Копенгаген" (Дания) - "Зенит" (Россия) - 1:1,
"Славия" (Чехия) - "Бордо" (Франция) - 1:0;
группа D
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Фенербахче" (Турция) - 4:1,
"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:0;
группа Е
"Арсенал" (Англия) - "Ворскла" (Полтава, УКРАИНА) - 2:4,
"Спортинг" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0;
группа F
"Олимпиакос" (Греция) - "Бетис" (Испания) - 0:0,
"Дюделанж" (Люксембург) - "Милан" (Италия) - 0:1;
группа G
"Вильярреал" (Испания) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:2,
"Рапид" (Австрия) - "Спартак" (Россия) - 2:0;
группа Н
"Лацио" (Италия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1,
"Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) - 1:2;
группа I
"Бешикташ" (Турция) - "Сарпсборг" (Норвегия) - 3:1,
"Генк" (Бельгия) - "Мальме" (Швеция) - 2:0;
группа J
"Севилья" (Испания) - "Стандард" (Бельгия) - 5:1,
"Акхисар" (Турция) - "Краснодар" (Россия) - 0:1;
группа K
"Динамо" (Киев, УКРАИНА) - "Астана" (Казахстан) - 2:2,
"Ренн" (Франция) - "Яблонец" (Чехия) - 2:1;
группа L
ПАОК (Греция) - "Челси" (Англия) - 0:1,
"ВиДи" (Венгрия) - БАТЭ (Беларусь) - 0:2.
Поединки второго тура групповой стадии Лиги Европы пройдут 4 октября.