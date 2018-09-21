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Лига Европы: результаты матчей 1-го тура

Лига Европы. Футболисты Астаны
07:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Состоялись матчи первого тура Лиги Европы - все результаты.

Футболисты киевского "Динамо" на столичном НСК "Олимпийский" не смогли удержать победу над казахстанским клубом "Астана", сыграв вничью (2:2), а полтавская "Ворскла" в Лондоне проиграла "Арсеналу" (2:4).

Результаты матчей первого тура Лиги Европы:

группа А

"Лудогорец" (Болгария) - "Байер" (Германия) - 2:3,

АЕК (Кипр) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:1;

группа В 

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:3,

"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:0;

группа С

"Копенгаген" (Дания) - "Зенит" (Россия) - 1:1,

"Славия" (Чехия) - "Бордо" (Франция) - 1:0;

группа D

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Фенербахче" (Турция) - 4:1,

"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:0;

группа Е 

"Арсенал" (Англия) - "Ворскла" (Полтава, УКРАИНА) - 2:4,

"Спортинг" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0;

группа F

"Олимпиакос" (Греция) - "Бетис" (Испания) - 0:0,

"Дюделанж" (Люксембург) - "Милан" (Италия) - 0:1;

группа G

"Вильярреал" (Испания) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:2,

"Рапид" (Австрия) - "Спартак" (Россия) - 2:0;

группа Н

"Лацио" (Италия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1,

"Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) - 1:2;

группа I

"Бешикташ" (Турция) - "Сарпсборг" (Норвегия) - 3:1,

"Генк" (Бельгия) - "Мальме" (Швеция) - 2:0;

группа J

"Севилья" (Испания) - "Стандард" (Бельгия) - 5:1,

"Акхисар" (Турция) - "Краснодар" (Россия) - 0:1;

группа K

"Динамо" (Киев, УКРАИНА) - "Астана" (Казахстан) - 2:2,

"Ренн" (Франция) - "Яблонец" (Чехия) - 2:1;

группа L

ПАОК (Греция) - "Челси" (Англия) - 0:1,

"ВиДи" (Венгрия) - БАТЭ (Беларусь) - 0:2.

Поединки второго тура групповой стадии Лиги Европы пройдут 4 октября.

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