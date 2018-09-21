Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4516762-reaktsiya-yarmolenko-na-klyuchevyie-momentyi-matcha-everton-vest-hem-video.html
Реакция Ярмоленко на ключевые моменты матча Эвертон - Вест Хэм (Видео)
23:18 Пт, 21 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости спорта: Вингер сборной Украины и Вест Хэма детально разобрал все опасные моменты последнего поединка лондонцев с Эвертоном.
Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко провел подробный анализ матча с Эвертоном, в котором он впервые вышел в основе "молотов" и сразу оформил дубль.
Андрей Ярмоленко провел анализ матча с Эвертоном. В частности, украинский футболист разобрал свои голы и действия команды в различных эпизодах.
Следующий матч Эвертон сыграет против Арсенала 23 сентября.
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