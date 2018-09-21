Реакция Ярмоленко на ключевые моменты матча Эвертон - Вест Хэм (Видео)

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко провел подробный анализ матча с Эвертоном, в котором он впервые вышел в основе "молотов" и сразу оформил дубль.

Андрей Ярмоленко провел анализ матча с Эвертоном. В частности, украинский футболист разобрал свои голы и действия команды в различных эпизодах.

Следующий матч Эвертон сыграет против Арсенала 23 сентября.