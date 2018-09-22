Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед
Новости спорта: Экс-игрок «Шахтера» отличился в матче 6-го тура АПЛ.
Бывший полузащитник «Шахтера» Фред отличился дебютным голом за «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».
Бразильский хавбек открыл счет в матче на 18-й минуте. Ассистировал ему Поль Погба.
Напомним, трансфер Фреда состоялся в начале июля, английский клуб раскошелился на 59 миллионов евро.
GOAAAAL!
How about that touch from Pogba!?#OptusSport #PremierLeague pic.twitter.com/SEbIOlsDE9
— Optus Sport (@OptusSport) 22 сентября 2018 г.
В текущем сезоне бразилец проводит уже пятый официальный матч за МЮ.