Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред отличился дебютным голом за «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

Бразильский хавбек открыл счет в матче на 18-й минуте. Ассистировал ему Поль Погба.

Напомним, трансфер Фреда состоялся в начале июля, английский клуб раскошелился на 59 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец проводит уже пятый официальный матч за МЮ.