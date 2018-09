Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред отличился дебютным голом за «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

Бразильский хавбек открыл счет в матче на 18-й минуте. Ассистировал ему Поль Погба.

Напомним, трансфер Фреда состоялся в начале июля, английский клуб раскошелился на 59 миллионов евро.

GOAAAAL!

How about that touch from Pogba!?#OptusSport #PremierLeague pic.twitter.com/SEbIOlsDE9

— Optus Sport (@OptusSport) 22 сентября 2018 г.