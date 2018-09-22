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Фред забил первый гол за Манчестер Юнайтед

Фред
18:30 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Экс-игрок «Шахтера» отличился в матче 6-го тура АПЛ.

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред отличился дебютным голом за «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

Бразильский хавбек открыл счет в матче на 18-й минуте. Ассистировал ему Поль Погба.

Напомним, трансфер Фреда состоялся в начале июля, английский клуб раскошелился на 59 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец проводит уже пятый официальный матч за МЮ.

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Новости спорта, АПЛ, Новости спорта, ФК Манчестер Юнайтед, Фред.
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