Шахтер разгромил Черноморец
Новости спорта: Видео обзор матча 9-го тура чемпионата Украины Шахтер - Черноморец.
Шахтер — Черноморец 3:0
Голы: Мораес, 58, Трубочкин, 60 (авт.), Тайсон, 82
Шахтер: Шевченко — Бутко (Данченко, 83), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко (Кайоде, 70) — Марлос, Тайсон, Фернандо (Патрик, 78) — Мораес.
Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко, Мусолитин — Леонов (Татарков, 83), Бабенко, Чорний (Норенков, 73) — Коваль (Штогрин, 64).
Предупреждения: Мораес, Майкон — Рыжук, Бабенко.