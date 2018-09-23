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Шахтер разгромил Черноморец

Шахтер - Черноморец
19:40 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Видео обзор матча 9-го тура чемпионата Украины Шахтер - Черноморец.

Шахтер — Черноморец 3:0

Голы: Мораес, 58, Трубочкин, 60 (авт.), Тайсон, 82

Шахтер: Шевченко — Бутко (Данченко, 83), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко (Кайоде, 70) — Марлос, Тайсон, Фернандо (Патрик, 78) — Мораес.

Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко, Мусолитин — Леонов (Татарков, 83), Бабенко, Чорний (Норенков, 73) — Коваль (Штогрин, 64).

Предупреждения: Мораес, Майкон — Рыжук, Бабенко.

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