Легендарный Пеле сделал подарок звездному форварду ПСЖ

Троекратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле сделал подарок нападающему ПСЖ и сборной Франции Килиану Мбаппе.

Король футбола подарил молодому исполнителю футболку со своим автографом. Мбаппе опубликовал фото в соцсетях и подписал его:

«Спасибо за этот великолепный подарок, Король».

Thanks for this amazing gift, King @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym

— Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 сентября 2018 г.