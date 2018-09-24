Легендарный Пеле сделал подарок звездному форварду ПСЖ
Новости спорта: Французскому форварду Килиану Мбаппе досталась особенная футболка
Троекратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле сделал подарок нападающему ПСЖ и сборной Франции Килиану Мбаппе.
Король футбола подарил молодому исполнителю футболку со своим автографом. Мбаппе опубликовал фото в соцсетях и подписал его:
«Спасибо за этот великолепный подарок, Король».
Thanks for this amazing gift, King @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym
— Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 сентября 2018 г.
Напомним, Мбаппе получил дисквалификацию в Лиге 1 за толчок соперника.