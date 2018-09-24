Бекхэм предложил Зидану возглавить свой клуб из США

Дэвид Бекхэм предложил должность главного тренера своего клуба Интер Майами экс-наставнику мадридского Реала Зинедину Зидану.

По информации Mirror, Бекхэм провел переговоры с французом, относительно сотрудничества в 2020 году, когда команду будет дебютировать в МЛС.

Ранее Антуан гризманн заявлял, что готов перейти в клуб Бекхэма, если англичанин этого захочет, так как не против завершить карьеру в Америке.