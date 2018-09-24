Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4525869-video-sumasshedshego-promaha-yarmolenko-v-matche-protiv-chelsi-v-apl.html
Видео сумасшедшего промаха Ярмоленко в матче против Челси в АПЛ
11:16 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Украинский вингер "Вест Хэм Юнайтед" не реализовал убойный момент в концовке встречи.
На 77-й минуте поединка шестого тура АПЛ против «Челси» (0:0) Андрей Ярмоленко пробивал головой с убойной позиции, но немного не попал в створ ворот Кепы.
К счастью для украинца, «Вест Хэму» удалось оставить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на 28% владения мячом.
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