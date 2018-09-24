Видео сумасшедшего промаха Ярмоленко в матче против Челси в АПЛ

На 77-й минуте поединка шестого тура АПЛ против «Челси» (0:0) Андрей Ярмоленко пробивал головой с убойной позиции, но немного не попал в створ ворот Кепы.

К счастью для украинца, «Вест Хэму» удалось оставить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на 28% владения мячом.