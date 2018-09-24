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Определен лучший наставник 9-го тура УПЛ

Роман Санжар
13:55 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: УПЛ

Новости спорта: Роман Санжар признан лучшим тренером 9-го тура УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги девятого тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника на прошедшей игровой неделе.

Со средним баллом в 4,6 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Олимпика" Роману Санжару, команда которого на выезде обыграла "Арсенал-Киев" 3:1.

Напомним, что в восьмом туре чемпионата лучшим был признан наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

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Новости спорта, Новости футбола, Роман Санжар, УПЛ, ФК Олимпик, Футбол.
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