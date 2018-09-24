Определен лучший наставник 9-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги девятого тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника на прошедшей игровой неделе.

Со средним баллом в 4,6 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Олимпика" Роману Санжару, команда которого на выезде обыграла "Арсенал-Киев" 3:1.

Напомним, что в восьмом туре чемпионата лучшим был признан наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.