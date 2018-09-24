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Игроки Вест Хэма жестко затроллили Ярмоленко

Вест Хэм
14:28 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинец мог принести "молотобойцам" победу в матче с "Челси"

После матча с «Челси» игроки «Вест Хэма» решили безбожно посмеяться над полузащитником сборной Украины Андреем Ярмоленко.

Ярмоленко совершил дикий промах, хотя мог попасть по воротам после удара головой. Одноклубники украинца решили потроллить украинца, сравнив его с человеком с кубической формой головы.

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