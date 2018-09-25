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Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса
06:20 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Бразильская суперзвезда ПСЖ Неймар не получил ни одного голоса в голосовании за Лучшего игрока года по версии ФИФА.
Стали известны все подробности, как голосовали главные тренера и капитаны национальных сборных.
Примечательно, что никто не проголосовал за форварда сборной Бразилии и ПСЖ Неймара.
26-летний футболист считается ближайшим "сменщиком" Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но в вышеупомянутой номинации не получил ни одного голоса.
Ранее ФИФА назвала символическую сборную по итогам 2018 года.
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