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Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса

Неймар
06:20 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Бразильская суперзвезда ПСЖ Неймар не получил ни одного голоса в голосовании за Лучшего игрока года по версии ФИФА.

Стали известны все подробности, как голосовали главные тренера и капитаны национальных сборных. 

Примечательно, что никто не проголосовал за форварда сборной Бразилии и ПСЖ Неймара.

26-летний футболист считается ближайшим "сменщиком" Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но в вышеупомянутой номинации не получил ни одного голоса.

Ранее ФИФА назвала символическую сборную по итогам 2018 года.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, ФК ПСЖ, Футбол.
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