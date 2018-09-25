Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4528484-koval-za-al-fateh-propustil-3-gola-v-odnom-tayme.html
Коваль за Аль-Фатех пропустил 3 гола в одном тайме
07:47 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Максим Коваль пропустил 3 гола в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Украинский голкипер Аль-Фатеха Максим Коваль пропустил три гола в матче 4-го тура с Аль-Хилялем.
Аль-Фатех первым открыл счет, однако не смог удержать преимущество, пропустив три гола во втором тайме.
Итоговый счет поединка – 3:2 в пользу действующего чемпиона.
Отметим, что после этого поражения Аль-Фатех переместился на 10-ю строчку в турнирной таблице.
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