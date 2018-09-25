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Динамо U21 - Мариуполь U21: онлайн трансляция матча (Видео)

Мариуполь - Динамо
14:04 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: ФК Динамо

Новости спорта: В преддверии завтрашнего перенесенного матча Мариуполь - Динамо, сегодня молодежные составы команд проводят свой поединок.

В матче чемпионата Украины U-21 "Мариуполь" встречается со своими сверстниками из "Динамо".

Матч проходит на стадионе "Западный" в Мариуполе.

Главный арбитр матча Максим Козыряцкий (Запорожье).

Аутсайдер группы Динамо в ЛЕ разгромил участника Лиги чемпионов

Смотрите прямую трансляцию поединка на нашем сайте.

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Новости спорта, Динамо U21, Мариуполь, Мариуполь U21, ФК Динамо К.
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