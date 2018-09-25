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Динамо U21 - Мариуполь U21: онлайн трансляция матча (Видео)
Новости спорта: В преддверии завтрашнего перенесенного матча Мариуполь - Динамо, сегодня молодежные составы команд проводят свой поединок.
В матче чемпионата Украины U-21 "Мариуполь" встречается со своими сверстниками из "Динамо".
Матч проходит на стадионе "Западный" в Мариуполе.
Главный арбитр матча Максим Козыряцкий (Запорожье).
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