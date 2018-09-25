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Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе

Калитвинцев
15:58 Сегодня Телеграф
ФК Динамо Киев
Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Форвард «Динамо» Владислав Супряга забил два мяча в первенстве U-21.

Чемпионат Украины. U-21

«Мариуполь» - «Динамо» - 0:3

Голы: Супряга, 34; 42. Булеца, 81.

18-летний нападающий «Динамо» Владислав Супряга оформил дубль в перенесенном поединке 4-го тура первенства U-21против «Мариуполя». На 34-й минуте Супряга вывел свою команду вперед , а спустя семь минут – оформил дубль.

После перерыва точку в матче поставил Сергей Булеца, которому ассистировал Андриевский.

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Новости спорта, Владислав Супряга, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Чемпионат Украины.
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