Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе
Новости спорта: Форвард «Динамо» Владислав Супряга забил два мяча в первенстве U-21.
Чемпионат Украины. U-21
«Мариуполь» - «Динамо» - 0:3
Голы: Супряга, 34; 42. Булеца, 81.
18-летний нападающий «Динамо» Владислав Супряга оформил дубль в перенесенном поединке 4-го тура первенства U-21против «Мариуполя». На 34-й минуте Супряга вывел свою команду вперед , а спустя семь минут – оформил дубль.
После перерыва точку в матче поставил Сергей Булеца, которому ассистировал Андриевский.