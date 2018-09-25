Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе

Чемпионат Украины. U-21

«Мариуполь» - «Динамо» - 0:3

Голы: Супряга, 34; 42. Булеца, 81.

18-летний нападающий «Динамо» Владислав Супряга оформил дубль в перенесенном поединке 4-го тура первенства U-21против «Мариуполя». На 34-й минуте Супряга вывел свою команду вперед , а спустя семь минут – оформил дубль.

После перерыва точку в матче поставил Сергей Булеца, которому ассистировал Андриевский.