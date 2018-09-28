Состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Украины
Новости спорта: Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
Сегодня, 28 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. В жребии приняли участие 16 команд: 10 победителей третьего раунда и 6 наиболее рейтинговых команд УПЛ прошлого сезона.
Все пары 1/8 финала КУ выглядят так:
Черкащина-Аккадемия - Карпаты
Минай- Динамо
Калуш - СК Днепр-1
Ингулец- Мариуполь
Заря - Десна
Черноморец - Ворскла
Шахтер- Олимпик
Горняк (Кривой Рог) - Львов
Базовая дата этой стадии - 31 октября.