Состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Украины

Сегодня, 28 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. В жребии приняли участие 16 команд: 10 победителей третьего раунда и 6 наиболее рейтинговых команд УПЛ прошлого сезона.

Все пары 1/8 финала КУ выглядят так:

Черкащина-Аккадемия - Карпаты

Минай- Динамо

Калуш - СК Днепр-1

Ингулец- Мариуполь

Заря - Десна

Черноморец - Ворскла

Шахтер- Олимпик

Горняк (Кривой Рог) - Львов

Базовая дата этой стадии - 31 октября.