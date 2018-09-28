Шикарный гол престижа Шведа в ворота Шахтера (Видео)

В 10 туре УПЛ Шахтер на выезде разгромил Карпаты со счетом 6:1.

Счет мог бы быть куда более унизительным для львовян, если бы не Марьян Швед, все же забивший гол престижа.

Марьян воспользовался ошибкой защитников Шахтера, завладел мячом в чужой штрафной площади соперника и великолепным ударом левой закрутил мяч в дальнюю девятку.

Отметим, что еще одним великолепным голом в данном матче отличился Ярослав Ракицкий.