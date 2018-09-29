Футболисты Динамо сыграли в теннисбол (Видео)

Футболисты киевского Динамо решили провести соревнование по теннисболу. В главных ролях выступили Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Томаш Кендзьора и Тамаш Кадар.

Несмотря на то, что игроки атаки должны превосходить своих оппонентов в столь требовательной к технике игре, матч выдался весьма интригующим, но все же лидеры атаки взяли верх над своими партнерами из линии защиты.