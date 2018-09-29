Не только Шевченко: сегодня свой день рождения отмечает Коноплянка
Новости спорта: Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка сегодня, 29 сентября, празднует 29-летие.
Вице-капитан сборной Украины выигрывал Лигу Европы, становился серебряным призером УПЛ и бундеслиги, финалистом Кубка Испании.
Сейчас Женя защищает немецкий клуб "Шальке", который поздравил его таким видео:
Happy #Birthday, @kono10official!
Unser Vorschlag, wie du dich heute selbst beschenken könntest #S04 #S04M05 pic.twitter.com/AXUC2ZUV5Z
— FC Schalke 04 (@s04) 29 сентября 2018 г.
Экс-игрок «Днепра» и «Севильи» был признан футболистом года в Украине и спортсменом года в Украине.
Также, сегодня 42-летие отмечает наставник сборной Украины Андрей Шевченко.