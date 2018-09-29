Не только Шевченко: сегодня свой день рождения отмечает Коноплянка

Вице-капитан сборной Украины выигрывал Лигу Европы, становился серебряным призером УПЛ и бундеслиги, финалистом Кубка Испании.

Сейчас Женя защищает немецкий клуб "Шальке", который поздравил его таким видео:

Экс-игрок «Днепра» и «Севильи» был признан футболистом года в Украине и спортсменом года в Украине.

Также, сегодня 42-летие отмечает наставник сборной Украины Андрей Шевченко.