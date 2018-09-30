Селезнев снова забивает в Турции (Видео)

Евгений Селезнев отличился забитым голом в матче турецкой Суперлиге, где Акхисар украинца на выезде проиграл Аланияспору — 1:2.

Селезнев на 90+1 минуте классно открылся на ближней штанге после розыгрыша стандартного положения и ударом головой отправил мяч в сетку.

Для украинца это уже третий забитый гол в пятом матче в нынешнем сезоне.

Акхисар после 7-ми туров идет на 15-м месте, имея в своем активе лишь пять очков.