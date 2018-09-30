Марадона развлекся в раздевалке мексиканского клуба (Видео)
Новости спорта: Красиво отпраздновать — это к Марадоне.
Диего Марадона добыл очередную победу у руля мексиканского клуба Дорадос де Синалоа. В этот раз — над Леонес Негрос (2:0).
После матча Марадона с игроками устроил триумфальные танцы в раздевалке, что попало на камеру.
BAILE DIEGO BAILE. pic.twitter.com/hxRRYsrbfw
— Dorados (@Dorargdos) 30 сентября 2018 г.
Напомним, что легендарный аргентинец возглавил клуб второго дивизиона Дорадос в начале сентября и зарабатывает в Мексике 180 тысяч долларов в месяц, а его контракт будет автоматически продлен в случае выхода в элиту.