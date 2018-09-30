Марадона развлекся в раздевалке мексиканского клуба (Видео)

Диего Марадона добыл очередную победу у руля мексиканского клуба Дорадос де Синалоа. В этот раз — над Леонес Негрос (2:0).

После матча Марадона с игроками устроил триумфальные танцы в раздевалке, что попало на камеру.

Напомним, что легендарный аргентинец возглавил клуб второго дивизиона Дорадос в начале сентября и зарабатывает в Мексике 180 тысяч долларов в месяц, а его контракт будет автоматически продлен в случае выхода в элиту.