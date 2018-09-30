Малиновский продолжает феерить в Бельгии (Видео)

Украинский полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский отметился результативной передачей в домашнем матче чемпионата Бельгии Зюльте Варегемом.

Руслан, проведший на поле весь матч, во время второго гола подал угловой и помог отличиться Саматте. Генк победил соперника 4:0.