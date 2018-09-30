Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4543422-malinovskiy-prodolzhaet-feerit-v-belgii-video.html
Малиновский продолжает феерить в Бельгии (Видео)
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Украинский полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский отметился результативной передачей в домашнем матче чемпионата Бельгии Зюльте Варегемом.
Руслан, проведший на поле весь матч, во время второго гола подал угловой и помог отличиться Саматте. Генк победил соперника 4:0.
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