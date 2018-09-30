Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)

Златан Ибрагимович помог Лос-Анджелес Гэлакси обыграть Ванкувер Уайткэпс. Форвард открыл счет в матче на 4-й минуте, реализовав пенальти. А уже на 57-й минуте швед легко разобрался с защитником и переиграл кипера, оформив дубль в этом матче.

Второй гол стал для Златана 20-м в футболке Гэлакси Он вышел на второе место в гонке бомбардиров. Лидирует в гонке нападающий Атланта Юнайтед Джозеф Мартинес, у него в активе 30 мячей.