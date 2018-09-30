Болельщики Реала звали на помощь Роналду в матче против Атлетико

В мадридском дерби в рамках 7-го тура Примеры фанаты Реала начали звать на помощь экс-звезду клуба Криштиану Роналду, требуя голов.

После того, как португалец покинул клуб и перебрался в Турин, "сливочные" отметились только дважды за последние четыре тура.

Намекая на то, что фанаты хотят голов, они прямо во время матча с Атлетико начали скандировать "Роналду, Роналду".