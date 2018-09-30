Форвард Дженоа повторил рекорд Серии А 69-летней давности

Лучший бомбардир нынешнего первенства Серии А Кшиштоф Пьонтек продолжает штамповать голы за Дженоа.

Отметившись дублем в поединке против Фрозиноне, поляк стал первым игроком за последние 69 лет, которому удалось забить восемь мячей в своих первых шести матчах Серии А.

Последнем, кому удалось добиться подобного показателя, был Карл Ааге Хансен из Аталанты в сезоне-1949/1950.