Заря - Львов: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 10-го тура чемпионата Украины по футболу Заря - ФК Львов.
Луганчане и львовяне обошлись без забитых голов в матче десятого тура УПЛ (0:0)
Заря - ФК Львов 0:0
Заря: Махарадзе — Тымчик (Леонардо, 57), Чечер, Прийма (Литвин, 46), Михайличенко — Силас, Харатин — Караваев, Леднев, Кабаев (Громов, 73) — Рафаэль.
Львов: Бандура — Тейлор, Адамюк, Голиков, Путраш — Приймак, Джонатан — Западня, Аугусто, Мартан — Бруно (Сезар, 90+4).
Предупреждения: Рафаэль — Джонатан, Тейлор, Сабино.