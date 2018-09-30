Ювентус повторил рекорд по количеству побед на старте сезона

Ювентус начал сезон 2018/19 в восьми побед подряд во всех турнирах.

В Серии А были обыграны Кьево (3:2), Лацио (2:0), Парма (2:1), Сассуоло (2:1), Фрозиноне (2:0), Болонья (2:0) и Наполи (3:1), а в Лиге чемпионов "бьянконери" победили Валенсию (2:0).

Таким образом, Ювентус выиграл восемь матчей на старте сезона лишь во второй раз в своей истории. Ранее это им удавалось в 1930-м году под руководством Карло Каркано.