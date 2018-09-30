Ракицкий посвятил татуировку шахтерам

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий показал новую татуировку, посвященную шахтерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ФотоМесяца. @rakitskyy_official Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 30 Сен 2018 в 6:23 PDT

Футболист набил на руке изображение памятника "Слава шахтерскому труду", который расположен в центре Донецка. Теперь на теле игрока изображен шахтер в углем в руке.