Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4545028-rakitskiy-posvyatil-tatuirovku-shahteram.html
Ракицкий посвятил татуировку шахтерам
22:16 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости спорта: Ярослав Ракицкий обзавелся новой татуировкой.
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий показал новую татуировку, посвященную шахтерам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Футболист набил на руке изображение памятника "Слава шахтерскому труду", который расположен в центре Донецка. Теперь на теле игрока изображен шахтер в углем в руке.
Телеграф