Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный

После ухода в отставку с поста наставника "канониров" Фабрицио Раванелли киевский клуб нашел себе нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт Арсенала, команду возглавил Вячеслав Грозный.

62-летний специалист в третий раз встал у руля "канониров". Ранее Грозный работал в Арсенале с 2002 по 2004 год, по итогам 2002 года став лучшим тренером Украины, а также в 2010 году.