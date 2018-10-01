Бельгийская бригада рассудит матч Яблонец - Динамо в Лиге Европы
Новости спорта: Матч "Яблонец" - "Динамо" в рамках 2-го тура Лиги Европы рассудит бельгийская бригада арбитров.
Стала известен главный арбитр матча второго тура группового раунда лиги Европы "Яблонец" - "Динамо", сообщает официальный сайт UEFA.
Леоненко: Я бы на месте Хацкевича ушел в отставку
Им стал 37-летний Себастьен Дельфельер, его ассисенты - Ив де Нев и Жо де Вейрдт, дополнительными ассистентами стали Александр Буко и Эрик Ламбрехтс, четвертый арбитр – Кевен Монтени. Вся бригада судей – из Бельгии.